Синоптики подготовили прогноз погоды на 12 июня

11.06.2025 | 21:00

12 июня в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +8...+13 градусов, днем воздух прогреется до +20...+25. Следующая ночь окажется теплее предыдущей (+11...+18).

На протяжении суток будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 5-10 метров в секунду.

Ранее метеорологи уточнили, что в конце рабочей недели регион окажется во власти атмосферного фронта, ветер поменяет свое направление с южного на северное и в регион начнут поступать прохладные воздушные массы.

В старину подмечали: если 12 июня закат и восход золотистые чистые или бледно–розовые, погода останется хорошей.