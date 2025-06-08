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Общество

В микрорайоне Заря планируют создать два сквера

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В пензенском микрорайоне Заря могут появиться 2 сквера. О таких планах рассказали в управлении градостроительства и архитектуры.

Местным жителям не хватает зеленой зоны. На проблему на странице главы города Олега Денисова во «ВКонтакте» указала подписчица Юлия Р.: «А в Заре будет какой-нибудь сквер, где можно погулять с семьей?»

На обращение отреагировал представитель городского управления градостроительства и архитектуры.

«Администрация запланировала организацию сквера в 1-м проезде Мозжухина, в районе церкви Царственных Страстотерпцев. Также сквер запланирован на улице Новоселов, в районе многодетных. Работы будут проведены при определении источника финансирования», - рассказали пензячке.

В 2020 году жители Зари выступили с инициативой разбить парк в микрорайоне к 75-летию Победы. Активисты предложили посадить деревья на 300 гектарах земли в честь каждого пензенца, который участвовал в войне 1941-1945 годов.

Инициатива понравилась депутатам гордумы. Решено было подготовить план работы.

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