Сетевое издание|18+|Воскресенье|1 июн 2025|17:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |

Общество

Остались арматура и гравий: лестница к Дворцу пионеров разрушается

Печать
Telegram

Пензенцы просят отремонтировать лестницу к Дворцу детского творчества (бывшему Дворцу пионеров) на улице Бекешской. Конструкция в плачевном состоянии уже несколько лет.

Некоторые ступени разрушились до такой степени, что остались лишь арматура и гравий. Горожане называют лестницу травмоопасной.

Остались арматура и гравий: лестница к Дворцу пионеров разрушается

«Интересно, почему Дворец пионеров не является объектом для благоустройства? Особенно лестница, ведущая к нему, по которой круглый год ходят и дети, и взрослые. Во дворце множество кружков и секций, в том числе для детей с 3-4 лет, но вот подъем с ул. Бекешской - это полоса травмоопасных препятствий», - написала пензячка в телеграм-канале администрации города.

Остались арматура и гравий: лестница к Дворцу пионеров разрушается

Ей ответил представитель управления ЖКХ.

Остались арматура и гравий: лестница к Дворцу пионеров разрушается

«В текущем году ремонт лестницы от ул. Бекешской к Дворцу пионеров не запланирован», - сообщил он.

В управлении добавили, что в Пензе ремонтируют другие лестницы, которые находятся в плохом состоянии. Возможно, в перечень когда-нибудь войдет и эта конструкция. Срок ее обновления станет известен только после определения источников финансирования.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Екатерины, опубликованы в TG-канале администрации города
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте