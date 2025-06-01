Остались арматура и гравий: лестница к Дворцу пионеров разрушается

01.06.2025 | 14:36

Пензенцы просят отремонтировать лестницу к Дворцу детского творчества (бывшему Дворцу пионеров) на улице Бекешской. Конструкция в плачевном состоянии уже несколько лет.

Некоторые ступени разрушились до такой степени, что остались лишь арматура и гравий. Горожане называют лестницу травмоопасной.

«Интересно, почему Дворец пионеров не является объектом для благоустройства? Особенно лестница, ведущая к нему, по которой круглый год ходят и дети, и взрослые. Во дворце множество кружков и секций, в том числе для детей с 3-4 лет, но вот подъем с ул. Бекешской - это полоса травмоопасных препятствий», - написала пензячка в телеграм-канале администрации города.

Ей ответил представитель управления ЖКХ.

«В текущем году ремонт лестницы от ул. Бекешской к Дворцу пионеров не запланирован», - сообщил он.

В управлении добавили, что в Пензе ремонтируют другие лестницы, которые находятся в плохом состоянии. Возможно, в перечень когда-нибудь войдет и эта конструкция. Срок ее обновления станет известен только после определения источников финансирования.