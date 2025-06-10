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Общество

День России и День города: названа стоимость всех салютов

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Стала известна стоимость всех салютов, которые прогремят в Пензе 12 июня - в День России и День города.

Тот, что запустят со смотровой площадки на улице Мира, обойдется в 841 720 рублей. Исполнитель должен сделать не менее 432 залпов на высоте до 150 метров. Это будут «Фейерверочные шары» разного калибра. Смотреть шоу удобно с Юбилейной площади.

Салют для жителей Терновки стоит 292 540 рублей. Здесь, по данным портала госзакупок, в небо запустят не менее 993 залпов («Салютная батарея», «Римская свеча», «Фейерверочный шар») на высоте до 100 метров. Наблюдать лучше всего на площадке у ТРЦ «Ритэйл».

Как сообщалось ранее, салют на набережной Суры обойдется в 1 000 000 рублей. Под разными углами запустят не менее 2 157 залпов с высотой разрывов до 150 метров. Смотреть его будет удобнее у «Ростка».

За фейерверочный показ у стелы «Пенза - город трудовой доблести» в Дальнем Арбекове отдадут 185 685 рублей. Залпов предполагается не менее 1 020, высота разрывов - до 50 метров. Кроме того, зрителям представят 10-секундный пиротехнический «фонтан».

Заказчиком первых двух шоу является Пензенский зоопарк, последних двух - центр русской хоровой и вокальной культуры, получающие субсидии из городского бюджета. Исполнитель во всех случаях - самарское общество с ограниченной ответственностью.

Начало каждого салюта в 22:00, продолжительность - 10 минут.

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