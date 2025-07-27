В Кузнецке на обновление разметки в сентябре готовы потратить 1,8 млн

27.07.2025 | 11:16

В Кузнецке готовы потратить 1 867 889 рублей на нанесение разметки в 2025 году. Соответствующий электронный аукцион был запущен на портале госзакупок 25 июля.

Речь идет о таких типах разметки, как «Зебра» (3 611,2 кв. м), «Искусственная неровность» (175,4 кв. м), «Стоп-линия» (102,97 кв. м) и «Дети» (36,8 кв. м).

Обычная белая зебра появится на 98 участках улиц Белинского, Стекловской, Сызранской, Строителей, Леваневского, Ленина, Московской, Манторова, Молодой Гвардии, Рабочей, Правды, Пензенской и других.

Бело-желтую краску нанесут на 15 участках, в основном у школ и детсадов.

«Искусственную неровность» сделают у гимназий № 1 и 9, школ № 2, 3, 4, 8, 14, 15, 16, 17, детсадов № 1, 24 и 37, а также на перекрестке улиц Кирова и Фабричной, в районе центральной базы на ул. Радищева, на ул. Правды, 38, и Дарвина, 18.

Разметка «Дети» появится у тех же образовательных учреждений.

Работы необходимо выполнить в период с 1 по 24 сентября.