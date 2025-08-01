На реставрацию бюста Лермонтова потратят чуть больше 1 млн

01.08.2025 | 11:30

Бюст Михаила Лермонтова, который установлен в одноименном пензенском сквере, отремонтируют до конца 2025 года. Информация появилась на портале госзакупок в четверг, 31 июля.

За ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения заплатят 1 035 913 рублей 48 копеек.

Специалисты потрудятся над самой скульптурой, пьедесталом, посвятительной надписью и фундаментом, уточняется в документации. Весь объем необходимо выполнить в течение 90 рабочих дней.

Бронзовый бюст в Лермонтовском сквере считается одним из старейших памятников в Пензе. Он был установлен в конце XIX века на 4-гранном гранитном пьедестале на главной в то время площади.

Автором стал петербургский скульптор Илья Гинцбург - создатель памятников Пушкину, Гоголю, Айвазовскому, Плеханову, Менделееву и др. Он изобразил поэта, писателя и драматурга в мундире Тенгинского полка без эполет, с четко выделяющимся ремнем от кавказской шашки.

Скульптура давно нуждается в восстановлении. Региональное министерство по охране памятников истории и культуры уже проводило обследование объекта и направляло балансодержателю предостережение.

В марте 2025 года на портале госзакупок появилась информация о заказе проектно-сметной документации на реставрацию объекта за 396 000 рублей. Подрядчик должен был до 1 августа разработать ПСД на ремонт постамента, основания и самого бюста.

22 мая стало известно, что приводить в порядок решили лишь основание скульптуры - в нем обнаружили трещины, сколы и другие дефекты. Бюст передали из муниципальной казны на баланс парка Белинского и обнесли забором.

«В настоящий момент проектно-сметная документация на реставрацию нижней части архитектурного объекта проходит госэкспертизу, после чего подрядная организация приступит к работам. Завершить их планируют в июле», - сообщили в администрации Пензы в мае.

Именно в июле в Пензенской области традиционно организуется Всероссийский Лермонтовский праздник. Первая его часть всегда проводится в Пензе, вторая, более масштабная, - в музее-заповеднике «Тарханы», где прошли детские годы поэта, писателя и драматурга.

В этом году мероприятия выпали на 11-12 июля. В Лермонтовском сквере собрались чиновники и почитатели творчества земляка. Забор на время убрали, а широкую площадку и небольшой постамент, на котором установлен бюст Михаила Юрьевича, задрапировали, чтобы скрыть сколы и трещины.