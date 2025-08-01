Крыше здания областной филармонии потребовался капремонт

01.08.2025 | 20:20

В Пензе капитально отремонтируют крышу здания областной филармонии, расположенной на Суворова, 215. На это потратят 83 млн 699 тыс. 817 рублей, сообщается на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит смонтировать кровельное покрытие из оцинкованного окрашенного профлиста с уплотнительной прокладкой, обустроить примыкания, обеспечить молниезащиту.

Работы должны завершиться к 30 ноября 2025 года.

Здание филармонии на пересечении улиц Суворова и Некрасова построили в 2013 году к 350-летию Пензы по инициативе Василия Бочкарева, который тогда был губернатором.

Торжественное открытие состоялось в декабре. Тогда планировалось, что Юбилейная площадь, которую создавали параллельно, станет центром притяжения для горожан. В 2024-м здесь установили бюст Бочкарева.