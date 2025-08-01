В Кузнецке на оценку состояния дорог потратят почти 4 млн рублей

01.08.2025 | 19:21

В Кузнецке на диагностику автомобильных дорог общего пользования потратят 3 млн 926 тысяч 572 рубля, сообщается на портале госзакупок.

Такой анализ необходим для получения объективной и достоверной информации об эксплуатационном состоянии участков и соответствии их требованиям.

Специалисты выполнят панорамную съемку дорог (непрерывное видео маршрута, 360 градусов), проведут лазерное сканирование для определения геометрических параметров, измерят прочность и сцепные свойства покрытия, зарегистрируют все повреждения.

Также будет оценено состояние дорожных знаков и ограждений.

В списке для обследования - 260 элементов улично-дорожной сети общей протяженностью более 233 км.

В дальнейшем полученные данные учтут при планировании работ по строительству, реконструкции, капитальному и обычному ремонту.