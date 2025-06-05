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Общество

В Пензе временно ограничат выезд с ул. Кронштадтской на трассу М-5

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С пятницы, 6 июня, в Пензе будет временно запрещен поворот налево с улицы Кронштадтской на федеральную трассу М-5. Это связано с расширением и перемещением зоны ремонтных работ в районе 626-го километра.

Сейчас дорожники ведут обустройство основания участка рядом с выездом с улицы Одесской. В четверг, 5 июня, они выставят временные технические средства организации дорожного движения, оградят место работ и нанесут временную разметку.

В Пензе временно ограничат выезд с ул. Кронштадтской на трассу М-5

На данном участке также будут закрыты две полосы из четырех.

Ранее был запрещен левый поворот при выезде из поселка Заря на федеральную трассу, а также разворот транспортных средств и поворот налево в сторону улицы Новоселов. Для проезда с улицы Новоселов к проспекту Победы водителям предлагается пользоваться транспортной развязкой на 624-м километре.

«Можно проехать по проезду Яшиной к новой развязке либо выехать на М-5 «Урал» с улицы Новоселов, доехать до указанной развязки, позволяющей совершить разворот, и двигаться в направлении проспекта Победы», - уточнили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Завершить ремонт федеральной автомагистрали планируется до сентября 2026 года. Однако по мере окончания работ на выездах с улиц Пензы ограничения дорожного движения будут сниматься.

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Источник — фото № 2 ФКУ «Поволжуправтодор»
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