В Пензе временно ограничат выезд с ул. Кронштадтской на трассу М-5

05.06.2025 | 11:24

С пятницы, 6 июня, в Пензе будет временно запрещен поворот налево с улицы Кронштадтской на федеральную трассу М-5. Это связано с расширением и перемещением зоны ремонтных работ в районе 626-го километра.

Сейчас дорожники ведут обустройство основания участка рядом с выездом с улицы Одесской. В четверг, 5 июня, они выставят временные технические средства организации дорожного движения, оградят место работ и нанесут временную разметку.

На данном участке также будут закрыты две полосы из четырех.

Ранее был запрещен левый поворот при выезде из поселка Заря на федеральную трассу, а также разворот транспортных средств и поворот налево в сторону улицы Новоселов. Для проезда с улицы Новоселов к проспекту Победы водителям предлагается пользоваться транспортной развязкой на 624-м километре.

«Можно проехать по проезду Яшиной к новой развязке либо выехать на М-5 «Урал» с улицы Новоселов, доехать до указанной развязки, позволяющей совершить разворот, и двигаться в направлении проспекта Победы», - уточнили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Завершить ремонт федеральной автомагистрали планируется до сентября 2026 года. Однако по мере окончания работ на выездах с улиц Пензы ограничения дорожного движения будут сниматься.