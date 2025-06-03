Общество

В Пензе 2 дня будут перекрывать движение под «мостом Винни Пуха»

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Проезд под железнодорожным путепроводом, расположенным между улицами Ладожской и Большой Арбековской и известным в народе как «мост Винни Пуха», окажется недоступным.

В Пензе 2 дня будут перекрывать движение под «мостом Винни Пуха»

В Управлении ЖКХ г. Пензы предупредили, что движение там будут перекрывать в среду и пятницу, 4 и 6 июня, с 8:00 до 17:00.

Причина - ремонт дороги.

Автомобилистам следует учесть эту информацию при планировании маршрутов, чтобы избежать накладок.

Прозвище в честь персонажа мультфильма мост получил неспроста: габариты его невелики, поэтому грузовой транспорт нередко оказывается в положении медвежонка Винни, застрявшего в норе своего друга Кролика.

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Источник — фото № 2 УЖКХ г. Пензы
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