В Пензе 2 дня будут перекрывать движение под «мостом Винни Пуха»

03.06.2025 | 17:46

Проезд под железнодорожным путепроводом, расположенным между улицами Ладожской и Большой Арбековской и известным в народе как «мост Винни Пуха», окажется недоступным.

В Управлении ЖКХ г. Пензы предупредили, что движение там будут перекрывать в среду и пятницу, 4 и 6 июня, с 8:00 до 17:00.

Причина - ремонт дороги.

Автомобилистам следует учесть эту информацию при планировании маршрутов, чтобы избежать накладок.

Прозвище в честь персонажа мультфильма мост получил неспроста: габариты его невелики, поэтому грузовой транспорт нередко оказывается в положении медвежонка Винни, застрявшего в норе своего друга Кролика.