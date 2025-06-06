7 июня в Пензенскую область вернутся дожди

06.06.2025 | 22:00

7 июня в Пензенской области ожидается переменная облачность с осадками, сообщили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +12...+17 градусов, будет сухо. Днем воздух прогреется до +25...+30, в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами с грозой.

На протяжении суток ветер изменит направление с южного (4-9 метров в секунду) на юго-западное (7-12 метров в секунду).

Ранее метеорологи рассказали, что в ночь на 7 июня сохранится господство антициклона, а затем фон атмосферного давления начнет постепенно понижаться, станет сказываться влияние атмосферных фронтов.

В старину подмечали: если утром 7 июня роса была обильной, то день обещал быть солнечным и ясным; если поутру было сухо, после обеда ждали дождя.