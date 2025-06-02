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Общество

День города в Пензе: где перекроют проезд и запретят стоянку

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11 и 12 июня в Пензе из-за празднования Дня России и Дня города изменятся схемы организации дорожного движения.

Так, с 22:00 11 июня до 14:00 12-го на улицах Карла Маркса (от Кирова до Советской/Володарского) и Белинского (от Лермонтова до Карла Маркса) запретят стоянку транспорта (кроме машин со спецпропусками). 12-го числа с 7:00 до 14:00 здесь закроют и проезд.

С 22:00 11 июня до 23:00 12-го оставить автомобиль нельзя будет на улице Пушкина - от Володарского до Московской. В те же часы данный участок перекроют и для проезда.

В этот же период запретят остановку и стоянку на Урицкого (от Максима Горького до Бакунина) и улице Славы. 12-го числа здесь с 7:00 до 23:00 ограничат проезд.

С 20:00 до 23:00 12 июня автомобилистов не пропустят на улицы Кирова (от Максима Горького до Бакунина) и Злобина (от Сердобской, напротив дома № 2, до Бакунина, напротив дома № 4). Также будет недоступен участок с начала съезда с моста имени В. П. Капашина на улице Ерик до Сердобской.

Общественному транспорту разрешат ходить по Кирова до 21:00.

«Дорожный знак «Остановка запрещена» прекратит действие с 22:00 11 июня до 23:00 12 июня на улице Урицкого в районе пересечения с улицей Славы», - предупредила администрация Пензы.

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