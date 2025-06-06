Общество

Мошенники создают поддельные рабочие чаты

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Мошенники стали чаще создавать поддельные рабочие чаты и обманывать сотрудников различных организаций. О схеме рассказали в телеграм-канале «Вестник киберполиции России».

Аферисты в мессенджерах (чаще в Telegram) приглашают людей в групповые чаты с названиями их мест работы, отделов, филиалов. Все выглядит правдоподобно.

«В чате могут присутствовать аккаунты, выдающие себя за коллег, а иногда даже приглашаются настоящие коллеги, не подозревающие о подмене. Это создает иллюзию легитимности», - отметили полицейские.

Вскоре появляется сообщение от якобы руководителя со срочным указанием, например, зарегистрироваться где-либо для работы или обновить данные.

«Для завершения действия система (часто тот же бот) присылает на телефон сотрудника SMS или push-уведомление с кодом подтверждения. В этот момент поддельные аккаунты «коллег» начинают массово отправлять в чат «свои» коды подтверждения. Затем «руководитель» публично их хвалит за оперативность», - пояснили в МВД.

Видя это, человек следует примеру и тоже отсылает код.

Чаще всего аферисты выбирают сферы образования и медицины, так как информация о сотрудниках нередко есть в свободном доступе.

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