На ремонт улицы Новоселов готовы направить почти 280 млн рублей

02.06.2025 | 20:27

В Пензе на ремонт дороги на улице Новоселов собираются потратить 278 млн 421 тыс. рублей. Сейчас ищут подрядчика, готового выполнить работы. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Заявки принимаются до 16 июня. Согласно проекту контракта, специалисты должны будут завершить ремонт до 29 мая 2026 года.

Планируется положить новый асфальт на участке Новоселов от трассы М-5 до улицы Турищева. Дорожники обустроят 16 заездных карманов, тротуары, ограждения, пешеходные переходы и установят светодиодные светильники большой мощности.

Пензенцы давно жалуются на дорогу в Зарю. «Будет ли праздник и на нашей улице Новоселов? Проектно-сметная документация составлена, когда будут выделены деньги на расширение дороги? Тротуаров нет, фонарей нет, светофоров нет, зато пробка на выезде есть!», «Сколько еще машин должно разбиться при попытке обгона на двухполосной дороге зимой? Сколько пешеходов нужно сбить, потому что нет ни тротуаров, ни ограждений, ни фонарей!» - возмущались горожане в социальных сетях.

В марте этого года глава регионального минстроя Александр Гришаев пообещал, что к ремонту приступят уже в мае, однако работы в указанный срок не начались.