Общество

На ремонт улицы Новоселов готовы направить почти 280 млн рублей

Печать
Telegram

В Пензе на ремонт дороги на улице Новоселов собираются потратить 278 млн 421 тыс. рублей. Сейчас ищут подрядчика, готового выполнить работы. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Заявки принимаются до 16 июня. Согласно проекту контракта, специалисты должны будут завершить ремонт до 29 мая 2026 года.

Планируется положить новый асфальт на участке Новоселов от трассы М-5 до улицы Турищева. Дорожники обустроят 16 заездных карманов, тротуары, ограждения, пешеходные переходы и установят светодиодные светильники большой мощности.

Пензенцы давно жалуются на дорогу в Зарю. «Будет ли праздник и на нашей улице Новоселов? Проектно-сметная документация составлена, когда будут выделены деньги на расширение дороги? Тротуаров нет, фонарей нет, светофоров нет, зато пробка на выезде есть!», «Сколько еще машин должно разбиться при попытке обгона на двухполосной дороге зимой? Сколько пешеходов нужно сбить, потому что нет ни тротуаров, ни ограждений, ни фонарей!» - возмущались горожане в социальных сетях.

В марте этого года глава регионального минстроя Александр Гришаев пообещал, что к ремонту приступят уже в мае, однако работы в указанный срок не начались.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте