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Общество

Стал известен формат городского диктанта в Пензе

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Стало известно, в каком формате пройдет городской диктант (0+), который проведут 12 июня в сквере имени Пушкина.

Попробовать свои силы сможет любой желающий - вход на мероприятие свободный. Начало в 17:00.

Диктант будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и выдающемуся нейрохирургу, родившемуся в Каменке, Николаю Ниловичу Бурденко.

Текст подготовила и прочитает преподаватель ПГУ, руководитель проекта «Школа русского языка» Людмила Гурьянова.

«Это событие станет своего рода подарком любимой Пензе в день ее 362-летия от команды выпускников факультета русского языка и литературы при содействии городской администрации», - подчеркнули в мэрии.

С полной программой мероприятий в День города можно ознакомиться здесь.

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