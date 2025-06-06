На ответственного за воду на Зеленодольской составили протокол

06.06.2025 | 19:27

Прокуратура Пензенской области провела проверку по факту неудовлетворительного качества воды и ее отключения в жилом комплексе на Зеленодольской.

В ЖК - 9 многоквартирных домов. Водой их обеспечивают артезианские скважины, не подключенные к городским сетям.

В январе 2025 года одна из скважин обвалилась, в нее попало много песка и глины. Из-за этого сломались насосы, в дома стало поступать меньше воды.

«Кроме того, как показала проведенная с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» прокурорская проверка, вода, поставляемая в квартиры жилых домов, не соответствует требованиям санитарных правил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

По требованию прокуратуры жителям пересчитали плату за коммунальные услуги. На директора компании, осуществляющей водоснабжение комплекса, составили протокол.

В конце мая глава Пензы Олег Денисов рассказал, что проблема жителей Зеленодольской скоро может разрешиться. Осенью улицу должны подключить к централизованной системе.