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Общество

Игорь Комаров оценил производство медицинских изделий в Пензе

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В пятницу, 6 июня, Пензу посетил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В программу его поездки вошел визит на научно-производственное предприятие «МедИнж».

Игорь Комаров оценил производство медицинских изделий в Пензе

В конце прошлого года НПП зарегистрировало коронарные стенты собственного производства, а 2025-м запустило серийное производство интракоронарных шунтов. Они применяются для создания временного кровотока при операции на сердце.

Игорь Комаров оценил производство медицинских изделий в Пензе

Во всем мире такие изделия производят лишь несколько зарубежных компаний, но из-за санкций они ушли с российского рынка. Благодаря пензенским разработчикам стало возможным полностью заместить импортные поставки. Сейчас в Пензе производятся около 70% имплантируемых в России искусственных клапанов сердца.

Игорь Комаров оценил производство медицинских изделий в Пензе

«Пензенское научно-производственное предприятие продолжает доказывать, что мы не просто способны изготовить аналоги зарубежных изделий, а превзойти их по качеству. Это очень важно, потому что отечественные разработки помогают сохранить нашим гражданам жизнь и здоровье», - подчеркнул губернатор Олег Мельниченко.

Он отметил, что «МедИнж» ведет грамотную кадровую политику: студенты проходят практику и стажировку, привыкают к производству, понимают свои дальнейшие профессиональные перспективы.

Игорь Комаров оценил производство медицинских изделий в Пензе

Гости осмотрели линию по выпуску сердечных клапанов и посетили испытательную лабораторию по оценке биологического действия медицинских изделий. Игорь Комаров высоко оценил производство.

Игорь Комаров оценил производство медицинских изделий в Пензе

«К сожалению, статистика показывает рост сердечно-сосудистых заболеваний в ПФО и России в целом, поэтому то, что здесь производят, очень востребовано кардиохирургами. Приятно, что есть поддержка государства и региона. Губернатор и его команда многое делают для развития промышленности, для повышения уровня образования», - отметил полномочный представитель Президента РФ в ПФО.

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Источник — фото правительства Пензенской области
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