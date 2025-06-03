Общество

Грабовцам не стоит надеяться на ремонт опасного моста

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Аварийный мост в селе Грабово Бессоновского района вновь стал темой для обсуждения в интернет-пространстве.

Переправа соединяет правобережье, где живут около 400 человек, с левобережьем. Во время паводка ее накрывает водой, и преодолеть эту преграду можно только с риском для жизни.

Много лет сельчане обращали внимание органов местного самоуправления на аварийное состояние моста. В июле 2023 года им пообещали до 1 декабря обследовать конструкцию, а до того времени провести работы по ее текущему содержанию.

23 декабря 2023 года на мосту автомобиль Chevrolet Niva врезался в препятствие и слетел в воду. 42-летний водитель погиб. После трагедии районная прокуратура выяснила, что сельсовет не обследовал мост с момента оформления права собственности в 2016 году.

Тогда было внесено представление об устранении нарушений, однако администрация не исполнила требования и продолжила уклоняться от проведения диагностики. Суд признал такое бездействие незаконным.

Терпение сельчан лопнуло, и они своими руками подняли бетонные блоки, установили перила и заграждение от грузовых машин. Конструкция хотя бы перестала проваливаться, как это было раньше. Однако усилий активных граждан оказалось недостаточно: перебираться с берега на берег по-прежнему было опасно.

В декабре 2024 года мост признали аварийным и запретили проезд по нему. Людям предложили пользоваться альтернативным подъездом через трассу М-5. Решение доставило сельчанам массу неудобств, на которые пожаловалась местная жительница.

«Мост аварийный. В объезд за 140 километров (туда и обратно) - какое-то неразумное предложение. Может, есть все-таки возможность изыскать дополнительные средства для строительства моста?» - написала она на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Женщине дала ответ администрация Бессоновского района. В нем говорится, что обследование все же провели, но подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию сооружения требует денег. А их в бюджете Грабовского сельсовета нет - он дотационный.

«В свою очередь, администрация сельсовета осуществляет в течение календарного года текущий ремонт моста и работы по его содержанию: восстановление ограждения, сварочные работы по ремонту полотна, в весенний и летний периоды русло реки очищается от сезонного мусора и т. д.», - заверили сельчанку.

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