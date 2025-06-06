Синоптики подготовили прогноз погоды на выходные

06.06.2025 | 13:42

В предстоящие выходные погода в Пензенской области будет неустойчивой, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В ближайшую ночь сохранится господство антициклона, поэтому осадков не ожидается. Затем фон атмосферного давления начнет постепенно понижаться, станет сказываться влияние атмосферных фронтов», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, в отдельных районах области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

«Но уже в понедельник вновь восстановится влияние антициклона - на улице будет жарко и солнечно», - добавила Светлана Иванкова.

В субботу и воскресенье уличные термометры покажут +30...+31 градус. Новая неделя начнется с повышения дневной температуры до +33.