В Пензе завершился ремонт велотрека «Сатурн»

04.06.2025 | 21:29

В Пензе завершили ремонт велотрека «Сатурн», расположенного в 2-м Виноградном проезде. Он проводился за счет городского бюджета.

«Заменили трибуны для зрителей и судейскую кабину; провели линии электричества и установили светодиодные светильники; восстановили систему ливневой канализации; заделали бетонные швы трека; нанесли разметку; покрасили забор ВМХ-трассы и стойки с названием; закрепили яркие новые флаги; обновили изоляцию теплотрассы», - перечислил глава Пензы Олег Денисов.

По его словам, теперь трек выглядит свежо и современно.

Скоро площадка примет велогонщиков - участников финала VI летней Спартакиады молодежи России.

Ранее сообщалось, что на ремонт трека выделили 3 098 620 рублей 97 копеек. Об установке какого-либо нового оборудования речь не шла. Работы должны были выполнить до 2 июня.