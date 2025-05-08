Участок трассы М-5 в Пензе сузят до 2 полос

08.05.2025 | 10:01

После майских праздников в Пензенской области на трассе М-5 «Урал» стартуют ремонтные работы в районе 626-го километра, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Речь идет об участке, проходящем по территории Пензы в Октябрьском районе, с большим количеством пересечений и примыканий с улично-дорожной сетью (около ТЦ «Мега-Пенза»). Здесь много выездов, ведущих к жилой застройке и организациям.

«Ремонтные работы стартовали в прошлом году, с мая 2025-го они переходят в активную фазу. Пропускная способность на участке автодороги будет снижена: планируется закрыть 2 из 4 полос для движения», - уточнили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Рабочие отфрезеруют полотно и на 2 километрах применят технологию холодной регенерации. Речь идет об измельчении старого покрытия с добавлением вяжущих материалов для получения однородного основания.

Планируется, что часть работ будет выполняться по ночам и в выходные. Однако основной технологический процесс не позволит дорожникам трудиться в темное время суток, так как требует точности в измерениях.

Вновь уложенные слои дорожной одежды будут закрыты для движения: так нужно для набора твердости органоминеральной смеси.

Завершить работы планируют до октября.