Общество

Участок трассы М-5 в Пензе сузят до 2 полос

Печать
Telegram

После майских праздников в Пензенской области на трассе М-5 «Урал» стартуют ремонтные работы в районе 626-го километра, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Речь идет об участке, проходящем по территории Пензы в Октябрьском районе, с большим количеством пересечений и примыканий с улично-дорожной сетью (около ТЦ «Мега-Пенза»). Здесь много выездов, ведущих к жилой застройке и организациям.

«Ремонтные работы стартовали в прошлом году, с мая 2025-го они переходят в активную фазу. Пропускная способность на участке автодороги будет снижена: планируется закрыть 2 из 4 полос для движения», - уточнили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Рабочие отфрезеруют полотно и на 2 километрах применят технологию холодной регенерации. Речь идет об измельчении старого покрытия с добавлением вяжущих материалов для получения однородного основания.

Планируется, что часть работ будет выполняться по ночам и в выходные. Однако основной технологический процесс не позволит дорожникам трудиться в темное время суток, так как требует точности в измерениях.

Вновь уложенные слои дорожной одежды будут закрыты для движения: так нужно для набора твердости органоминеральной смеси.

Завершить работы планируют до октября.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте