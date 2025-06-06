Квартиры «Термодома» доступны по ипотеке со сниженной ставкой

06.06.2025 | 15:44

Холдинг «Термодом» совместно со Сбером запустил программу комплексной семейной ипотеки. Теперь купить квартиру в ряде проектов застройщика можно с полной стоимостью кредита от 4,905% до 5,060% по ставке от 4,6% годовых *.

Первый взнос остается прежним - от 20,1%, удорожание объектов не происходит.

Программа действует в следующих жилых комплексах:

- «Радужные дворы» (строения № 77 и 74);

- «8 Марта»;

- «Созвездие» (дома «Астерион», «Авиор», «Лира», «Пегас»);

- «Новелла» (строения № 3-1, 3-2);

- 11-я очередь Спутника (строение № 7-11);

- «Новин в Нижнем Ломове».

«Приходите к нам в офисы продаж. Расскажем о проектах, подготовим персональные расчеты, поможем направить заявку на одобрение и оформить необходимые документы», - отметили специалисты холдинга «Термодом».

Телефон 8 (8412) 28-28-20, сайт termodom-pnz.ru.

* Полная стоимость кредита рассчитывается от 4,905% до 5,060%. Ставка от 4,6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика – партнера банка (компаний, входящих в состав строительного холдинга «Термодом»), при нахождении объекта застройщика на проектном финансировании в корпоративном блоке Сбербанка и присвоении в связи с этим снижения ставки на 1,4% годовых. Предложение действительно с 4.06.2025 по 31.12.2030. Изучите все условия кредита (займа), включая информацию о возможных дополнительных расходах: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/family.

Ипотечное кредитование осуществляется ПАО Сбербанк (генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015). Подробнее об условиях кредитования в ПАО Сбербанк, необходимых документах, ограничениях - на сайте www.sberbank.ru. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ. Застройщики, которые участвуют в программе комплексной семейной ипотеки, - ООО «СЗ «Термодом», ООО «СЗ «Новэлла-3», ООО ««СЗ «Термодом-Cтройсервис», ООО «СЗ «Термодом-гарант», ООО «СЗ «Термодом-инвест», ООО «СЗ «Созвездие», ООО «СЗ «Сфера», ООО «СЗ «Термодом-Профи».

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