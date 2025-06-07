Общество

Укушенному собакой пензенскому школьнику выплатят 50 000 рублей

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Суд взыскал с Управления ЖКХ Пензы компенсацию морального вреда в пользу школьника, пострадавшего от нападения собаки.

ЧП случилось в марте: в районе школы № 20 на Экспериментальной на 10-летнего мальчика напала стая псов, один вцепился зубами в ребенка. Медики диагностировали у него укушенные раны левого бедра.

По признакам халатности было возбуждено уголовное дело, расследование которого контролировал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Также проверку организовала прокуратура Первомайского района. По ее итогам надзорное ведомство направило в суд иск о взыскании с городского управления ЖКХ компенсации морального вреда.

«Заявленные требования удовлетворены, с органа местного самоуправления в пользу пострадавшего взыскано 50 000 рублей. Исполнение судебного решения поставлено на контроль», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Сейчас прокуратура Железнодороного района проводит проверку по факту нападения собаки на 3-летнего ребенка. ЧП случилось 1 июня на улице Ангарской. Пес был в ошейнике, но оказался на улице без присмотра хозяев. Мальчик получил травмы.

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