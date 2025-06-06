Пензенские росгвардейцы с помощью дронов нашли условных нарушителей

06.06.2025 | 10:03

В четверг, 5 июня, на полигоне Управления Росгвардии по Пензенской области состоялись специализированные занятия для операторов беспилотных летательных аппаратов (FPV-дронов).

Как рассказали в пресс-службе ведомства, цель учений - повышение профессиональных навыков сотрудников, работающих с современными технологиями наблюдения и разведки.

При теоретической подготовке росгвардейцы изучили технические характеристики дронов и основы аэронавигации.

Следующим этапом стали практические задания. Каждому дроноводу пришлось провести поиск условных нарушителей и идентификацию объектов на местности.

«Беспилотники стали незаменимым инструментом в нашей работе. Они позволяют оперативно получать информацию с высоты, минимизируя риски для личного состава. Такие занятия - важный этап подготовки специалистов», - подчеркнул офицер специального подразделения территориального управления Росгвардии.

Это не первая тренировка, которую проводят пензенские бойцы с дронами. В декабре 2024 года они отработали тактику нейтрализации преступников, которые по легенде совершили тяжкое преступление и скрылись в лесу.