Общество

Пензенские росгвардейцы с помощью дронов нашли условных нарушителей

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В четверг, 5 июня, на полигоне Управления Росгвардии по Пензенской области состоялись специализированные занятия для операторов беспилотных летательных аппаратов (FPV-дронов).

Как рассказали в пресс-службе ведомства, цель учений - повышение профессиональных навыков сотрудников, работающих с современными технологиями наблюдения и разведки.

При теоретической подготовке росгвардейцы изучили технические характеристики дронов и основы аэронавигации.

Следующим этапом стали практические задания. Каждому дроноводу пришлось провести поиск условных нарушителей и идентификацию объектов на местности.

«Беспилотники стали незаменимым инструментом в нашей работе. Они позволяют оперативно получать информацию с высоты, минимизируя риски для личного состава. Такие занятия - важный этап подготовки специалистов», - подчеркнул офицер специального подразделения территориального управления Росгвардии.

Это не первая тренировка, которую проводят пензенские бойцы с дронами. В декабре 2024 года они отработали тактику нейтрализации преступников, которые по легенде совершили тяжкое преступление и скрылись в лесу.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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