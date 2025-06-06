Общество

Губернатор поручил активизировать борьбу с самовольными постройками

Печать
Telegram

Самовольно возведенные объекты, заросшие бурьяном заброшенные стройплощадки и ржавые заборы не только уродуют облик Пензы, но и создают угрозу безопасности. На это обратил внимание губернатор Олег Мельниченко на заседании регионального правительства в четверг, 5 июня.

С 10 июня 2024 года в Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области поступило 570 обращений граждан о нарушениях требований градостроительного законодательства.

По результатам обследований было выявлено 53 объекта с признаками самовольной постройки. О них извещены органы местного самоуправления. По 23 уведомлениям в суды направлены иски, по остальным ответ еще не поступил, проинформировали в пресс-службе правительства региона.

«Давайте наводить порядок в городе! Говорят, что со всеми этими ржавыми заборами, чапыжниками, руинами невозможно ничего сделать. Но если юридически правильно заняться, то возможно», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор подчеркнул: капитальные строения должны возводиться по нормам, иначе они могут быть небезопасны. Он призвал глав муниципальных образований региона к активной борьбе с самовольными постройками и заброшенными строительными площадками.

«Поручил региональному минграду и руководству города составить реестр строительных площадок и ограждений, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Надо начинать активную борьбу с такими объектами, привлекая прокуратуру», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото правительства Пензенской области
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте