Губернатор поручил активизировать борьбу с самовольными постройками

06.06.2025 | 07:56

Самовольно возведенные объекты, заросшие бурьяном заброшенные стройплощадки и ржавые заборы не только уродуют облик Пензы, но и создают угрозу безопасности. На это обратил внимание губернатор Олег Мельниченко на заседании регионального правительства в четверг, 5 июня.

С 10 июня 2024 года в Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области поступило 570 обращений граждан о нарушениях требований градостроительного законодательства.

По результатам обследований было выявлено 53 объекта с признаками самовольной постройки. О них извещены органы местного самоуправления. По 23 уведомлениям в суды направлены иски, по остальным ответ еще не поступил, проинформировали в пресс-службе правительства региона.

«Давайте наводить порядок в городе! Говорят, что со всеми этими ржавыми заборами, чапыжниками, руинами невозможно ничего сделать. Но если юридически правильно заняться, то возможно», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор подчеркнул: капитальные строения должны возводиться по нормам, иначе они могут быть небезопасны. Он призвал глав муниципальных образований региона к активной борьбе с самовольными постройками и заброшенными строительными площадками.

«Поручил региональному минграду и руководству города составить реестр строительных площадок и ограждений, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Надо начинать активную борьбу с такими объектами, привлекая прокуратуру», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.