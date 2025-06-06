Пензенцев приглашают на богослужения в день Святой Троицы

06.06.2025 | 11:40

В воскресенье, 8 июня, во всех пензенских храмах пройдут богослужения, посвященные Святой Троице. Это один из 12 основных праздников Русской православной церкви.

Второе название праздника - Пятидесятница, так как Троица всегда отмечается на 50-й день после Пасхи.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим 8 июня возглавит литургию в Троицком женском монастыре на улице Кирова в областном центре. Начало в 8:00.

«В день Святой Троицы христиане вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов, которое произошло спустя 50 дней после Воскресения Христова.

После сошествия апостолы стали говорить на самых разных наречиях, и проповедь о Воскресшем Христе звучала для каждого из слушателей на его родном языке. Сошествие Святого Духа и многоязычная проповедь апостолов стали днем рождения Церкви», - рассказали в Пензенской епархии.