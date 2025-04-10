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Общество

В Пензе Тропу здоровья и улицу Пацаева свяжет лестница

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В Пензе Тропу здоровья соединят лестницей с улицей Пацаева. Об этом PenzaInform.ru рассказал начальник управления капитального строительства Вадим Астафьев.

Он пояснил, что в рамках капитального ремонта пешеходной тропы ведется устройство металлических лестниц с поручнями.

Одна из них позволит пешеходам подняться на улицу Пацаева в районе телевизионной вышки.

«Планируемый срок окончания работ - 1 июня 2025 года», - уточнил Вадим Астафьев.

Еще одна лестница с поручнями соединит Тропу здоровья с парком Белинского, ее также предполагают сдать до конца мая.

В Пензе Тропу здоровья и улицу Пацаева свяжет лестница

Кроме того, решено обследовать и отремонтировать лестницу на улице Красной - на участке от дома № 74 до пересечения с Кураева. На этом спуске как раз завершается прогулочный маршрут Тропы здоровья.

Ремонтные работы на Тропе возобновили c наступлением устойчивой теплой погоды, уточняли ранее в мэрии. Там параллельно занимаются лестницами, выкладывают плитку и устанавливают ограждения на отрезке, который до холодов укрепили шпунтами.

Также в прогулочной зоне продолжают обустраивать габионы - конструкции из проволоки, наполненные красным камнем и предназначенные для защиты от сползания грунта.

Когда основные работы будут завершены, на Тропе здоровья появятся новая спортивная площадка и малые архитектурные формы.

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