Перечислены самые опасные для аллергиков цветы в летних букетах

06.06.2025 | 08:46

Некоторые цветы в летнем букете могут спровоцировать не только насморк и слезотечение, но и более серьезные последствия. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель цветочного направления ГК «Горкунов» Светлана Горкунова.

Оа предупредила: наиболее агрессивными аллергенами считаются растения с легкой и обильной пыльцой, которая легко распространяется по воздуху.

«Лидеры в этом списке - лилии, чья пыльца содержит высокоактивные аллергены, способные вызвать кашель, заложенность носа и даже отек слизистых. Не менее опасны ромашки - они могут спровоцировать тяжелую анафилаксию, причем не только в виде букетов, но и в составе чаев или косметических средств», - пояснила она.

В группе риска - георгины и гипсофилы: их легкая пыльца поднимается в воздух и оседает на поверхностях. В легких случаях она может вызвать чихание, а в тяжелых - системные аллергические реакции.

Также опасна пыльца хризантем и гербер - она свободно проникает в дыхательные пути. Таким же свойством отличаются одуванчики и маргаритки.

Наиболее безопасны для аллергиков орхидеи, которые практически не «пылят». По словам Светланы Горкуновой, их можно смело включать в летние композиции даже для людей с бронхиальной астмой. Редко вызывают реакцию и розы, поскольку их пыльца тяжелая и не распространяется по воздуху. К гипоаллергенным цветам также относятся альстремерии и эустомы.

«Интересной альтернативой могут стать суккуленты. Они абсолютно гипоаллергенны, а их необычная форма и текстура позволяют создавать стильные и современные композиции. Если же хочется добавить в букет зелень, лучше остановиться на эвкалипте - он не только безопасен, но и обладает легким антисептическим эффектом», - рекомендовала эксперт.

Светлана Горкунова подчеркнула: если аллергическая реакция все же возникла, не стоит сразу выбрасывать букет. Достаточно удалить видимую пыльцу с тычинок (например, у лилий) или слегка опрыскать цветы водой, чтобы «прибить» пыльцу.

«Однако при сильной реакции единственным выходом может стать полное удаление аллергена из помещения», - резюмировала она.