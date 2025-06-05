6 июня погода порадует жителей Пензенской области

05.06.2025 | 22:00

6 июня в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут +5...+10 градусов, днем воздух прогреется до +22...+27. Следующая ночь окажется теплее предыдущей - до +9...+14 градусов.

Ветер на протяжении суток будет неустойчивым и слабым.

Ранее метеорологи спрогнозировали, что к концу рабочей недели атмосферное давление в регионе повысится и погода наладится.

В старину подмечали: если утром 6 июня нет росы, стоит ждать дождя, а если она выпала в изобилии, будет ветрено.