Пензенцы стали реже обращаться к медикам с укусами клещей

05.06.2025 | 21:02

За неделю в Пензенской области значительно снизилось число атакованных клещами людей. К медикам обратились с укусами всего 72 человека, в том числе 30 детей младше 14 лет. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Для сравнения: неделей раньше зафиксировали 131 нападение, среди пострадавших - 41 ребенок.

Всего с начала активности клещей помощь потребовалась 853 жителям области, в том числе 317 детям.

С начала сезона специалисты исследовали в лаборатории 620 членистоногих, снятых с людей. В 122 пробах (19,7%) обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза.

За 5 месяцев 2025 года зарегистрировано 6 случаев заболевания: 1 - в Шемышейском районе (заражение произошло в 2024-м), 1 - в Кузнецке, 4 - в Пензе.

30 мая стало известно о том, что в Пензе зарегистрирован случай завозного клещевого энцефалита. Мужчина получил укус во время отдыха в эндемичном регионе.