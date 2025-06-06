Пензенцы стали чаще покупать страховки для путешествий за рубеж

06.06.2025 | 10:58

Среди россиян значительно вырос интерес к вопросам страхования. За январь-апрель 2025 года жители страны потратили на сайтах страховых компаний на 16% больше трафика, чем за тот же период 2024-го. Наиболее активно оформлялись полисы для выезжающих за рубеж.

Кроме того, в преддверии дачного сезона ожидаемо повысился спрос на страхование имущества. К таким выводам специалисты МегаФона и Ингосстраха пришли после анализа обезличенного трафика на сайтах страховых компаний и результатов продаж.

Мужчины заметно опережают женщин в интересе к полисам: 70% общего числа посетителей сайтов страховых компаний приходятся именно на них. Особенно активно изучают условия полисов пользователи в возрасте 35-44 лет (42% всех заходящих на профильные сайты). За ними следуют россияне 45-54 лет, на которых приходится четверть посещений. Третье место занимают пользователи от 25 до 34 лет (19%). Молодежь (14-24 года) и люди старшего возраста (65+) менее остальных заинтересованы в страховании - их доли составляют лишь 6% и 2% соответственно.

В Пензенской области тренд совпадает с общероссийским: динамика год к году составила 15%. Как правило, здесь полисы чаще подбирают мужчины - их доля равна 57%. Срез по возрастным группам показал, что наиболее активны люди 35-44 лет (40%).

В первом квартале особенно популярными оказались полисы для выезжающих за границу. Продажи такого страхового продукта выросли почти на 25%. Большинство отправляющихся за рубеж оформляют полисы на 8-15 дней (типичная продолжительность отпуска). Среди дополнительных опций клиенты предпочитают страхование от несчастных случаев и страхование квартиры и багажа на время путешествия.

Также в топ-5 вошли страхование личных вещей и страхование на случай отмены поездки. Период наивысшей активности в оформлении таких полисов начинается в марте и заканчивается в октябре, пик приходится на август.

Кроме того, за первые 3 месяца года на 10% выросли продажи полисов страхования имущества. Их в основном приобретают в преддверии дачного сезона - в конце апреля - мае. Завершается период в сентябре-октябре.

Чаще всего россияне изучают предложения по средам (20% всего трафика). Реже страховками интересуются по понедельникам (13%) и воскресеньям (14%). При этом смартфоны традиционно остаются основными устройствами, с которых российские пользователи заходят на сайты страховых компаний.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».