Стала известна продолжительность салютов в День города

Праздничные салюты, которые устроят в День России и День города, будут длиться около 10 минут. Об этом начальник управления культуры Вера Фейгина сообщила на пресс-конференции в администрации Пензы в пятницу, 6 июня.
Точек запуска будет 4, как и на День Победы:
- набережная Суры (смотреть шоу удобно в районе «Ростка»);
- смотровая площадка на улице Мира (красивый вид откроется с Юбилейной площади);
- сквер у стелы «Пенза - город трудовой доблести» в Арбекове;
- территория школы № 20 на улице Экспериментальной на Гидрострое (смотреть удобно у ТРЦ «Ритэйл»).
Начало всех салютов в 22:00.
В День Победы главный салют на набережной Суры длился полчаса, остальные - по 15 минут.
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