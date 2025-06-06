Стала известна продолжительность салютов в День города

06.06.2025 | 11:28

Праздничные салюты, которые устроят в День России и День города, будут длиться около 10 минут. Об этом начальник управления культуры Вера Фейгина сообщила на пресс-конференции в администрации Пензы в пятницу, 6 июня.

Точек запуска будет 4, как и на День Победы:

- набережная Суры (смотреть шоу удобно в районе «Ростка»);

- смотровая площадка на улице Мира (красивый вид откроется с Юбилейной площади);

- сквер у стелы «Пенза - город трудовой доблести» в Арбекове;

- территория школы № 20 на улице Экспериментальной на Гидрострое (смотреть удобно у ТРЦ «Ритэйл»).

Начало всех салютов в 22:00.

В День Победы главный салют на набережной Суры длился полчаса, остальные - по 15 минут.