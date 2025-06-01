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Общество

В Пензе объяснили задержку ремонта дороги на улице Новоселов

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Жители пензенского микрорайона Заря пока не дождались начала ремонта дороги на улице Новоселов. К работам должны были приступить в мае.

«Что ж вы так жителей Зари не любите? Где обещанная дорога?» - спросила горожанка Юлия Р. на странице главы Пензы Олега Денисова в соцсети «ВКонтакте».

На обращение ответил представитель управления ЖКХ города. Он признал: сроки ремонта до сих пор не определены.

«К сожалению, предоставление точных сроков выполнения работ в настоящее время затруднительно из-за необходимости прохождения всех этапов процедуры подготовки к ремонту дорожного покрытия. Процесс включает в себя ряд подготовительных процедур, и только после их завершения и заключения договора с выбранной подрядной организацией специалисты приступят к выполнению ремонтных работ», - пояснил представитель управления.

О том, что к обновлению проезжей части дорожники собирались приступить в мае, сообщил министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Гришаев во время прямого эфира 27 марта.

В планах - положить новый асфальт на участке Новоселов от трассы М-5 до улицы Турищева. Дорожники обустроят 16 заездных карманов, тротуары, пешеходные переходы и установят светодиодные светильники большой мощности.

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