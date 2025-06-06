День России и День города в Пензе: программа мероприятий

Стала известна программа мероприятий, посвященных Дню России и Дню города (0+). Ее озвучили на пресс-конференции в администрации Пензы в пятницу, 6 июня.
В 9:30 в сквере Воинской доблести, расположенном в границах улиц Володарского и Максима Горького, состоится открытие памятного знака, посвященного участникам СВО.
Далее праздник будет отмечаться в разных локациях.
На Соборной площади в 11:00 начнется молодежный флешмоб «Пензенская ласточка». Во время выступления участники выстроятся особенным образом, создав живую картину, изображающую птицу - символ Пензы.
На площади имени Ленина мероприятия пройдут в следующем порядке:
- с 10:00 до 12:00 - «Пенза спортивная»;
- с 12:00 до 14:00 - большой городской интеллектуальный квиз;
- с 14:00 до 16:30 - праздничный марафон «Моя семья - моя Россия!»;
- с 16:30 до 17:00 - парад колясок;
- с 17:00 до 22:00 - семейный киномарафон под открытым небом.
В сквере имени Дениса Давыдова запланированы:
- с 9:30 до 12:00 - детский фольклорный фестиваль «Сурские ласточки»;
- с 12:00 до 15:00 - акция «Литературный привал» и семейный фестиваль «Сказка - улицам города»;
- с 13:00 до 17:00 - фестиваль живой музыки «Парад оркестров».
У стелы «Росток» на набережной Суры с 10:00 до 22:00 пройдет фестиваль молодежных культур «Сура-фест».
В сквере Славы с 11:00 до 22:00 состоится фестиваль пензенских угощений «Многофест».
На Фонтанной площади в 12:00 стартует фестиваль «Музыка - улицам города».
В сквере «Копилка пословиц» можно будет оценить:
- с 12:00 до 13:00 - выступления творческих коллективов национально-культурных автономий «Хоровод дружбы;
- с 17:00 до 19:00 - фестиваль хореографических коллективов «Давыдов бал».
У стелы «Пенза - город трудовой доблести» с 13:00 до 22:00 пройдет праздничный марафон «Поем тебе, город трудовой доблести!»
В сквере Пушкина с 16:00 до 18:00 можно написать городской диктант.
На улице Московской с 12:00 до 19:00 будет представлен детский вернисаж.
Праздничные салюты начнутся в 22:00 на 4 площадках:
- набережная Суры (смотреть шоу удобно в районе «Ростка»);
- смотровая площадка на улице Мира (красивый вид откроется с Юбилейной площади);
- сквер у стелы «Пенза - город трудовой доблести» в Арбекове;
- территория школы № 20 на улице Экспериментальной на Гидрострое (смотреть удобно у ТРЦ «Ритэйл»).
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