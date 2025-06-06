День России и День города в Пензе: программа мероприятий

06.06.2025 | 10:37

Стала известна программа мероприятий, посвященных Дню России и Дню города (0+). Ее озвучили на пресс-конференции в администрации Пензы в пятницу, 6 июня.

В 9:30 в сквере Воинской доблести, расположенном в границах улиц Володарского и Максима Горького, состоится открытие памятного знака, посвященного участникам СВО.

Далее праздник будет отмечаться в разных локациях.

На Соборной площади в 11:00 начнется молодежный флешмоб «Пензенская ласточка». Во время выступления участники выстроятся особенным образом, создав живую картину, изображающую птицу - символ Пензы.

На площади имени Ленина мероприятия пройдут в следующем порядке:

- с 10:00 до 12:00 - «Пенза спортивная»;

- с 12:00 до 14:00 - большой городской интеллектуальный квиз;

- с 14:00 до 16:30 - праздничный марафон «Моя семья - моя Россия!»;

- с 16:30 до 17:00 - парад колясок;

- с 17:00 до 22:00 - семейный киномарафон под открытым небом.

В сквере имени Дениса Давыдова запланированы:

- с 9:30 до 12:00 - детский фольклорный фестиваль «Сурские ласточки»;

- с 12:00 до 15:00 - акция «Литературный привал» и семейный фестиваль «Сказка - улицам города»;

- с 13:00 до 17:00 - фестиваль живой музыки «Парад оркестров».

У стелы «Росток» на набережной Суры с 10:00 до 22:00 пройдет фестиваль молодежных культур «Сура-фест».

В сквере Славы с 11:00 до 22:00 состоится фестиваль пензенских угощений «Многофест».

На Фонтанной площади в 12:00 стартует фестиваль «Музыка - улицам города».

В сквере «Копилка пословиц» можно будет оценить:

- с 12:00 до 13:00 - выступления творческих коллективов национально-культурных автономий «Хоровод дружбы;

- с 17:00 до 19:00 - фестиваль хореографических коллективов «Давыдов бал».

У стелы «Пенза - город трудовой доблести» с 13:00 до 22:00 пройдет праздничный марафон «Поем тебе, город трудовой доблести!»

В сквере Пушкина с 16:00 до 18:00 можно написать городской диктант.

На улице Московской с 12:00 до 19:00 будет представлен детский вернисаж.

Праздничные салюты начнутся в 22:00 на 4 площадках:

- набережная Суры (смотреть шоу удобно в районе «Ростка»);

- смотровая площадка на улице Мира (красивый вид откроется с Юбилейной площади);

- сквер у стелы «Пенза - город трудовой доблести» в Арбекове;

- территория школы № 20 на улице Экспериментальной на Гидрострое (смотреть удобно у ТРЦ «Ритэйл»).