Авиакомпанию оштрафовали после 14-часовой задержки в Пензе

Авиакомпанию оштрафовали из-за задержки рейса из Пензы в Санкт-Петербург.
В марте 2025 года по вине перевозчика пассажирам пришлось ожидать вылета более 14 часов. При этом своевременное размещение в гостинице людям никто не обеспечил.
Пензенская транспортная прокуратура провела проверку по данному факту и выявила ненадлежащее оказание услуг.
Необходимые материалы направили в Роспотребнадзор.
В итоге авиакомпанию привлекли к административной ответственности, назначив штраф в размере 20 000 рублей, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
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