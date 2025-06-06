Авиакомпанию оштрафовали после 14-часовой задержки в Пензе

06.06.2025 | 12:50

Авиакомпанию оштрафовали из-за задержки рейса из Пензы в Санкт-Петербург.

В марте 2025 года по вине перевозчика пассажирам пришлось ожидать вылета более 14 часов. При этом своевременное размещение в гостинице людям никто не обеспечил.

Пензенская транспортная прокуратура провела проверку по данному факту и выявила ненадлежащее оказание услуг.

Необходимые материалы направили в Роспотребнадзор.

В итоге авиакомпанию привлекли к административной ответственности, назначив штраф в размере 20 000 рублей, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.