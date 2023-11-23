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Общество

В Лунинском районе для ремонта моста на год перекроют дорогу

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В Лунинском районе на целый год перекроют участок дороги Пенза - Лунино - граница области. Это необходимо для проведения реконструкции моста через реку Шукшу.

Речь идет об отрезке между 42 км 870 м и 43 км 115 м. Проехать по нему будет невозможно в период с 22 декабря 2023 года по 21 декабря 2024-го.

«Установлен маршрут объезда по автомобильной дороге «Обход р. п. Лунино» - ул. Юбилейная - ул. Пушкина согласно прилагаемой схеме», - уточнили в пресс-службе регионального минстроя.

В Лунинском районе для ремонта моста на год перекроют дорогу

Согласно данным, размещенным на портале госзакупок, ремонт моста обойдется в 522 млн 325 тыс. 181 рубль. Сроки выполнения работ - с 1 апреля 2024 года по 20 июня 2027-го.

Подрядчику предстоит разобрать существующее сооружение, возвести новые (дамбы, опоры, подпорные стенки, пролеты, сопряжения с насыпью, лестничные сходы, шумозащитный экран, водоотвод), переустроить сети освещения, уложить асфальтобетон.

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Источник — фото № 2 областного минстроя
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