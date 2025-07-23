В Шемышейском районе продолжается капремонт моста через Няньгу

23.07.2025 | 09:47

В Пензенской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Няньгу (приток Узы), расположенного в Шемышейском районе.

Сооружение было построено в 1978 году на дороге Пенза - Шемышейка - Лопатино, чтобы связать села Назимкино и Наумкино, в которых проживает около 500 человек. Протяженность моста - 72 погонных метра.

«На объекте были разрушены элементы подходов, нарушены консольная часть и система водоотвода. Это создавало сложности как для местных жителей, так и для транзитного транспорта, двигавшегося по региональной трассе», - напомнил специалист управления строительства и дорожного хозяйства региона Александр Прокин.

Сейчас подрядчик ремонтирует мостовое полотно и подходы. Впереди установка барьерного и перильного ограждений, укладка двух слоев асфальтобетона.

Стоимость работ по контракту - 56 млн 624 тыс. 941 рубль. Завершить их планируется до конца октября 2025 года.

Также продолжается ремонт моста через реку Сердобу. Он расположен на 41-м километре дороги регионального значения Колышлей - Малая Сердоба - Саполга. Одну половину сооружения специалисты уже восстановили и теперь переключились на другую.