В Малой Сердобе отремонтировали половину моста

22.07.2025 | 20:41

В Малой Сердобе продолжается ремонт моста через реку Сердобу, начавшийся в апреле. Он расположен на 41-м километре дороги регионального значения Колышлей - Малая Сердоба - Саполга, его протяженность - 75 погонных метров.

Одну половину сооружения специалисты уже восстановили и теперь переключились на другую.

«Там выполняются демонтажные работы. Идет устройство монолитной переходной плиты на опоре № 6, также проводится укрепление конуса опоры № 1», - сообщили в областном управлении строительства и дорожного хозяйства.

Кроме того, будут восстановлены пролетные строения, появятся новые водоотводные системы и лестничные сходы; откосы насыпи и русло реки укрепят.

Цена контракта - 34 155 092 рубля 69 копеек. Все работы планируется завершить до 26 ноября 2025 года.