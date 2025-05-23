В Пензе бизнесменов предупредили о штрафах за продажу алкоголя 24 мая

23.05.2025 | 19:07

Пензенским предпринимателям напомнили об ответственности за продажу алкоголя в субботу, 24 мая. Торговля спиртным в этот день запрещена региональным законодательством в связи с праздником «Последний звонок».

Представителей точек, в которых ранее неоднократно фиксировали нарушения, собрали в мэрии Пензы. К ним обратился председатель гордумы Денис Соболев. Он подчеркнул, что проверит магазины лично.

«Результаты обхода доложу губернатору. И запомните: протоколы об административной ответственности сотрудники полиции будут составлять не на продавцов, а на должностных и юридических лиц. Штрафы там большие - 300 000 рублей», - предупредил Денис Соболев.

По его словам, рейды также будут устраивать в дни проведения школьных выпускных вечеров и 1 сентября.

Временно запретить продажу алкоголя решили для обеспечения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних.