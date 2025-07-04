Кузнечанин вместо алкоголя купил парфюм и поплатился

04.07.2025 | 08:43

В Пензе в полицию обратился 61-летний местный житель и заявил, что с его карты похитили более 6 000 рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний житель Кузнецка. Мужчина признался в краже.

Он рассказал, что был в Пензе, встретился со своими приятелями, распивал с ними алкоголь и во время застолья познакомился с пострадавшим. Мужчина вручил ему свою банковскую карту и попросил сходить в магазин за дополнительной порцией спиртного.

По дороге кузнечанин передумал покупать алкоголь. Он заглянул в другое место и приобрел для себя парфюм, воспользовавшись картой нового знакомого, а после этого отправился домой.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.