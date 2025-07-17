Происшествия

В Сердобске росгвардейцы погнались за нетрезвым лихачом

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В Сердобске нетрезвый лихач создал опасную ситуацию на дороге и пытался скрыться от сотрудников Росгвардии.

Водителя, который нарушал правила дорожного движения, заметил экипаж, патрулировавший улицы. Росгвардейцы включили проблесковые маячки и по громкоговорителю попросили автомобилиста немедленно остановиться.

Но вместо этого мужчина прибавил скорость и помчался через скверы, где в тот момент гуляли взрослые и дети, в лесной массив. Росгвардейцы последовали за ним.

Водитель не справился с управлением, и машина перевернулась. В следующий момент к месту ДТП подъехал экипаж Росгвардии. Правоохранители удостоверились, что автомобилисту и его пассажиру не требуется медицинская помощь.

В Сердобске росгвардейцы погнались за нетрезвым лихачом

В Сердобске росгвардейцы погнались за нетрезвым лихачом

Нарушителем оказался 26-летний местный житель. Его передали сотрудникам ГАИ для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

В Сердобске росгвардейцы погнались за нетрезвым лихачом

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Источник — фото, видео Росгвардии
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