24 мая в Пензенской области не будут торговать спиртным

23.05.2025 | 09:26

В субботу, 24 мая, в Пензенской области нельзя будет купить алкогольную продукцию в связи с праздником «Последний звонок».

В этот день, так же как 1 Сентября и в день выпускного в школах, торговля спиртным запрещена региональным законодательством.

Также соответствующее постановление размещено на сайте администрации Пензы. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям рекомендуется с 8:00 до 23:00 строго соблюдать ограничения. Сотрудники районных администраций должны провести разъяснительную работу с руководителями торговых точек, реализующих алкогольную продукцию и табачные изделия.

В документе указано, что мера принята для обеспечения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних.

В Кузнецке ограничения на торговлю спиртным (в том числе на розлив) будут действовать с 6:00 24 мая до 6:00 25-го, сообщили в администрации города.