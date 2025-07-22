В парке Белинского приведут в порядок 7 аллей

22.07.2025 | 08:48

В Пензе в парке Белинского за лето хотят отремонтировать 7 аллей. На 4 из них работы уже завершены, сообщил в своем телеграм-канале глава города Олег Денисов.

В ремонт входят замена сетей наружного освещения и опор, укладка декоративной плитки, установка новых скамеек и урн.

Работы планируют завершить к 1 сентября.

«Темп взяли хороший, идем по графику», - написал Олег Денисов.

В 2026 году ремонт в парке продолжится, так как объект одержал победу в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды».