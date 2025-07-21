В Пензенской области расширена зона доступности «Тарифа UP+» от Билайна

21.07.2025 | 17:45

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Жителям еще 42 тысяч квартир * в Пензе, Заречном и селе Засечном доступно пакетное предложение «Тариф UP+» от Билайна. Теперь они могут подключить одновременно домашний интернет и мобильную связь. Обе услуги можно оплачивать с баланса мобильного телефона и при этом получить скидку до 20% на 2 месяца **.

Скоростной интернет на смартфоне и домашний Wi-Fi - неотъемлемые части современной жизни, позволяющие быть в курсе событий, еще более комфортно смотреть фильмы в хорошем качестве, участвовать в онлайн-конференциях или работать с нескольких устройств, общаться с близкими по видеосвязи и просто приятно проводить время дома.

Также проводной интернет в квартире не только обеспечит скоростной доступ для всех гаджетов и умных устройств, но и улучшит качество голосовой связи, если на смартфоне активирован сервис VoWiFi.

Сейчас жителям еще 42 тысяч квартир в Пензе, Заречном и селе Засечном доступны «Тарифы UP+», включающие мобильную связь Билайна и домашний интернет от АО «Золотая линия». К домашнему интернету на скорости 100 Мбит/с можно выбрать подходящий тариф из нескольких вариаций пакетов услуг мобильной связи с разным количеством минут и ГБ.

Еще одно преимущество пакетного предложения - возможность оплачивать мобильную связь и домашний интернет с одного счета. Это значительно выгоднее, чем по отдельности. А при подключении до 30 сентября 2025 года можно еще получить скидку до 20% на два месяца.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы предлагать клиентам широкий спектр услуг связи, постоянно следим за их качеством и расширяем территорию, где доступны наши сервисы. Именно поэтому такое масштабное увеличение географии доступности нашего пакетного предложения стало логичным шагом в развитии Билайна в регионе. Теперь еще у большего числа жителей Пензы, Заречного и села Засечного появилась возможность в рамках одного тарифа пользоваться домашним интернетом и настраивать мобильную связь под себя, также упростить процесс оплаты и существенно сэкономить», - прокомментировал директор Пензенского отделения Билайна Антон Тайдонов.

Подробнее о тарифах, услугах и способах подключения - на сайте beeline.ru.

* Информацию о возможности подключения домашнего интернета и доступной скорости можно уточнить на сайте beeline.ru и в офисах продаж Билайна, в том числе в г. Пензе: ул. Кирова, д. 73 (ТЦ «ЦУМ»); ул. Центральная, д. 1, литер Т; проспект Строителей, д. 1в (ТРЦ «Коллаж»), - и в г. Заречном: ул. Ленина, д. 20а (ТЦ «Дубрава»).

** Акция проводится с 28.04.2025 до 30.09.2025 для новых абонентов тарифных планов «Тариф UP+» на территории Пензенской области. Скидка до 20% в зависимости от тарифа распространяется на первые два месяца с момента подключения.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. ОГРН 1027700166636.