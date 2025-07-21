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Общество

Квартира недели: 3-комнатная в ЖК «Баланс» с выгодой 835 тыс.

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С 21 по 27 июля в акции «Время выгодных решений» участвует квартира в ЖК «Баланс» в Пензе. Это светлая и функциональная 3-комнатная площадью 93,9 кв. м.

Здесь есть гардеробная, два санузла, просторная кухня (15,8 кв. м) с выходом на лоджию. Этаж - седьмой, то есть хорошие виды из окон обеспечены.

Квартира недели: 3-комнатная в ЖК «Баланс» с выгодой 835 тыс.

Забронировать квартиру можно до конца недели с выгодой в 10%, или свыше 835 тыс. рублей. Ключи выдаются сразу после покупки.

Акция «Время выгодных решений» действует при ипотеке или 100%-й оплате.

Оставить заявку на бронирование можно здесь.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.

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