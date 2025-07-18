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Криминал

Кузнечанка на время ушла от наказания за пьяную езду

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44-летнюю жительницу Кузнецка осудили за пьяное вождение. Женщина не в первый раз управляла машиной, будучи нетрезвой.

Ранее ее уже судили за аналогичное нарушение и лишили водительских прав. Однако в декабре 2024 года кузнечанка все равно в подпитии села за руль Ford Focus, зарегистрированного на мужа.

Она направлялась домой, но на трассе М-5 женщину остановили сотрудники ГАИ.

Свою вину автолюбительница признала. Ей назначили 3 года лишения свободы и, кроме того, на 3 года и 6 месяцев запретили управлять машиной.

Подсудимую пока не отправят за решетку, поскольку у нее есть ребенок 2014 года рождения. Это произойдет, когда ему исполнится 14 лет.

«Также суд конфисковал в доход государства автомобиль Ford Focus», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

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