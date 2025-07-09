Пензенца обокрали в Москве после отказа от интима

09.07.2025 | 17:19

Житель Пензенской области отказался от интима на автовокзале в Москве и лишился 240 000 рублей и телефона.

Мужчина ехал с вахты в родной регион через столицу и вышел из автобуса в Котельниках. На улице он познакомился с девушкой, с которой распил коньяк.

Опьянев, собутыльница предложила заняться интимом в туалете автовокзала, но пензенец не согласился, а после уснул на скамейке.

«Когда проснулся, понял, что в карманах нет телефона и кошелька с банковскими картами. Чуть позже узнал, что со счета исчезли 240 000 рублей», - сообщает Mash.

Теперь новую знакомую горожанина ищет полиция.