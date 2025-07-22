Перечислены признаки, выдающие психопата за рулем

22.07.2025 | 09:24

Психолог Ольга Усманова назвала признаки, указывающие на то, что за рулем находится неадекватный водитель.

Первый из них - агрессивное и опасное вождение. Это резкие маневры: частые и необоснованные перестроения, езда «шашками», превышение скорости, подрезание, близкое следование, игнорирование правил дорожного движения, неадекватная реакция на раздражители (водитель сигналит по любому поводу, мигает дальним светом, демонстрирует агрессивные жесты и выкрикивает в окно оскорбления), перечислила психолог в беседе с изданием «Газета.ru».

«Но есть и другие, например, если авто не держит полосу, движется зигзагами, заезжает на разметку или обочину, пускай даже медленно. Неуверенное вождение тоже должно вас насторожить. Неуверенный водитель может быть непредсказуемым», - пояснила специалист.

На неадекватного водителя может указывать и внешнее состояние автомобиля: его механические повреждения, покрытый грязью кузов.

«Внешний вид водителя тоже может многое о нем сказать. Признаки видимой неадекватности - это сонный вид, разговор по телефону за рулем, спор с пассажирами», - рассказала психолог.

За агрессивным вождением, по ее словам, стоят глубокие психологические проблемы, которые требуют вмешательства специалистов. Среди них - сложности с самоконтролем, эмпатией, оценкой риска и социальной ответственностью.