Общество

Перечислены признаки, выдающие психопата за рулем

Печать
Telegram

Психолог Ольга Усманова назвала признаки, указывающие на то, что за рулем находится неадекватный водитель.

Первый из них - агрессивное и опасное вождение. Это резкие маневры: частые и необоснованные перестроения, езда «шашками», превышение скорости, подрезание, близкое следование, игнорирование правил дорожного движения, неадекватная реакция на раздражители (водитель сигналит по любому поводу, мигает дальним светом, демонстрирует агрессивные жесты и выкрикивает в окно оскорбления), перечислила психолог в беседе с изданием «Газета.ru».

«Но есть и другие, например, если авто не держит полосу, движется зигзагами, заезжает на разметку или обочину, пускай даже медленно. Неуверенное вождение тоже должно вас насторожить. Неуверенный водитель может быть непредсказуемым», - пояснила специалист.

На неадекватного водителя может указывать и внешнее состояние автомобиля: его механические повреждения, покрытый грязью кузов.

«Внешний вид водителя тоже может многое о нем сказать. Признаки видимой неадекватности - это сонный вид, разговор по телефону за рулем, спор с пассажирами», - рассказала психолог.

За агрессивным вождением, по ее словам, стоят глубокие психологические проблемы, которые требуют вмешательства специалистов. Среди них - сложности с самоконтролем, эмпатией, оценкой риска и социальной ответственностью.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте