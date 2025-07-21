На Соборной площади в Пензе прочистили ливневую канализацию

На Соборной площади в центре города ливневую канализацию и дождеприемники прочистили от мусора и грязи. Работы провели сотрудники МБУ «Пензавтодор».
Они сняли решетки, выгребли из канав землю, достали ветки, листву.
По поручению главы города Олега Денисова коммунальщики готовятся к возможным подтоплениям из-за дождей. Вода должна быстро уходить там, где это требуется.
При необходимости в Пензе также готовы привлечь силы и средства спасателей, районных администраций, управляющих компаний.
На текущей рабочей неделе регион окажется под влиянием поля пониженного атмосферного давления, сообщили в Приволжском УГМС. Прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться дождями различной интенсивности.
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