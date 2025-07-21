Дождь и гроза: подготовлен прогноз погоды на 22 июля

21.07.2025 | 20:00

Во вторник, 22 июля, в Пензенской области будет переменная облачность. По всей территории ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юга со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на вторник на улице будет +14...+19 градусов, местами дождь и гроза. Днем воздух прогреется до +23...+28. В ночь на среду снова ожидается +14...+19 и дождь в большинстве районов.

В народном календаре 22 июля Панкратий и Кирилл. На Руси подмечали: непрерывный моросящий дождь в этот день - к затяжному ненастью.

По прогнозам синоптиков, в Пензенской области вся рабочая неделя окажется дождливой.